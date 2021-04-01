فيسبوك يعتزم تعديل شكل شريط الأخبار

أ ش أ أعلنت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، عزمها تعديل شكل شريط الأخبار على الصفحة الرئيسية.



ويتيح التعديل للمستخدمين قدرة تحكم أكبر بما يريدون رؤيته على المنصة، مع تقليل الاعتماد على الخوارزميات.



ومن مزايا التعديل كذلك منح المستخدم القدرة على التحكم وتحديد الأولويات عبر شريط الأحداث أي الصفحة الرئيسية التي تظهر عند الدخول على المنصة.



ومن المزايا أيضا إعطاء الأولوية لمنشورات الأصدقاء وجهات الاتصال، كما سيتمكن المستخدمون من تعطيل خوارزميات فيسبوك بالكامل ومتابعة المنشورات بتسلسلها الزمني في حال أرادوا ذلك.