الرئيس الصيني: يجب على الاتحاد الأوروبي وبكين إدارة أزمة أوكرانيا معا

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج، مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن بلاده والتكتل يجب أن يعملان معا على إدارة الأزمة في أوكرانيا.



وقال شي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر فيديو، إن التكتل والصين يجب أن "يحولا دون اتساع نطاق الأزمة"، بحسب مخلص لمحادثات أجريت خلف أبواب مغلقة قدمه الدبلوماسي الصيني وانج لوتنج.



أضاف شيء أنه يمكن لعلاقات الاتحاد الأوروبي والصين أن تكونا بمثابة مصدر للاستقرار العالمي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.



يشار إلى أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا كما أنها لم تفرض عقوبات على موسكو جراء ذلك.



كان مسؤول أوروبي بارز قد صرح قبل محادثات افتراضية بين الاتحاد الاوروبي والصين بأن التكتل سيقنع الصين بالعواقب التي ستحدث في علاقاتها معه إذا قدمت بكين "دعما علنيا" للغزو الروسي، الذي دخل شهره الثاني.