استطلاع: غالبية الألمان قلقون من إنهاء الكثير من إجراءات مكافحة كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان قلقون بشأن إنهاء العديد من إجراءات الوقاية من كورونا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشر نتائجه، اليوم الجمعة، أن 58% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الإلغاء التدريجي لإلزام ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة.

وفي المقابل، ذكر 38% من الألمان أنهم غير قلقين من هذا الأمر، بينما لم تحدد 5% موقفها منه.

وبحسب قانون الحماية من العدوى المعدل، سيُتاح للولايات إمكانية فرض عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالحياة اليومية، مثل ارتداء الكمامات في المستشفيات أو دور رعاية المسنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ويمكن للولايات فرض مزيد من القيود، بما في ذلك الالزام بارتداء الكمامات في المتاجر، في بؤر التفشي بالولاية، إذا أقر برلمان الولاية أن هناك وضعا حرجا لكورونا.