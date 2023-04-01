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ريال مايوركا وأوساسونا يواصلان نزيف النقاط في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 1:15 ص

واصل فريقا ريال مايوركا وأوساسونا نزيف النقاط في الدوري الإسباني، بعد تعادلهما سلبيا على ملعب مايوركا مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وأنهى ريال مايوركا المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث شهدت الدقيقة 69 طرد خوسيه كوبيتي من صفوف الفريق.

وارتفع رصيد ريال مايوركا بذلك إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع أوساسونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

ويعد التعادل هو الثاني لريال مايوركا مقابل ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات له في الدوري.

بينما كان التعادل هو الثاني مقابل خسارتين لأوساسونا خلال آخر أربع مباريات له في المسابقة.


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