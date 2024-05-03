 المقاومة في العراق تستهدف 3 أهداف حيوية في تل أبيب وبئر السبع بالأرقب - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المقاومة في العراق تستهدف 3 أهداف حيوية في تل أبيب وبئر السبع بالأرقب

وكالات
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:45 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الخميس استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ "الأرقب" (كروز مطور).

وقالت في بيانات منفصلة إنها استهدفت هدفا حيويا في بئر السبع.

وأضافت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت هدفين حيويين في تل أبيب ظهر الخميس.

وأفادت بأن عمليات الاستهداف تمت بصواريخ "الأرقب" (كروز مطور).

وأكدت في بياناتها أنها "مستمرة في عملياتها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ونشرت "المقاومة في العراق" مقطع فيديو وثق عمليات الاستهداف التي طالت بئر السبع وتل أبيب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك