وزير الرياضة يجتمع بلاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الاجتماع بلاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال، والذي يستعد بكل جدية لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

واستمع وزير الرياضة للاعبي ولاعبات منتخب مصر لرفع الاثقال، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبيه جميع طلباتهم في الفترات الماضية والقادمة مثلهم مثل لاعبي المنتخبات المصرية بجميع الألعاب والمتأهلين لخوض غمار منافسات الأولمبياد القادم.

من جهته، أثنى محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال على التواجد الدائم للوزير مع المنتخبات واللاعبين، مُشيرًا إلى أن مصر حققت نصف المراكز المخصصة للتأهل للأولمبياد باريس 2024 حيث استطاع أبطال مصر بالتأهل بخمس مقاعد كاملة من اصل 10 مقاعد لقارة أفريقيا.

وكانت مصر قد ضمنت التأهل بـ 5 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، عن طريق كلا من، كريم كحلة وسارة سمير ونعمة سعيد وحليمة عبد العظيم وعبد الرحمن محمد، وذلك خلال مشاركتهم بكاس العالم لرفع الأثقال والذي أقيم بدولة تايلاند أبريل الماضي.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقًا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ 13 ميدالية "5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات".

واستطاعت مصر في آخر مشاركة لها في أولمبياد طوكيو أن تسطر تاريخًا رياضيًا غير مسبوق منذ أول مشاركة لها في الدورات الأولمبية عام 1912، إذ استطاع لاعبو المنتخبات المصرية من تحقيق 6 ميداليات أولمبية متنوعة.