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كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

عمرو فهمي
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 8:03 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 8:03 م

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني التي تنطلق بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، وتجمع الفريقان في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني و محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود كهربا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.


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