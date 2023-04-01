ضبط شخصين ينتحلان صفة موظفين حكومة للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الإسكندرية

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين ينتحلان صفة موظفين بجهات حكومية للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، ممارسة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية- بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى). وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.