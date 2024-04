شهدت إسرائيل، أمس الأحد، أكبر احتجاجات ضد حكومتها منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، حيث انضمت أسر الأسرى لدى حماس، إلى المتظاهرين الداعيين للإطاحة بحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جميع أنحاء الداخل المحتل، وخاصة في تل أبيب وحيفا، بحسب الجارديان البريطانية.

ودعا منظمو الاحتجاج إلى استقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، وإجراء انتخابات مبكرة، وموافقة قادة الاحتلال على صفقة تبادل الأسرى، تؤدي إلى إطلاق سراح 130 محتجزا لدى حماس.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى أن الاحتجاجات ستتركز حول الكنيست ولكنها ستنظم أيضًا في مواقع رئيسية أخرى، بما في ذلك بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس.

- من يدعم الاحتجاج ضد نتنياهو؟

قالت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، إن عائلات أكثر من 130 محتجزا نأت بنفسها عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بلغت ذروتها العام الماضي ضد الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، ولكن بعد 6 أشهر من الحرب، ومع عدم وجود أي علامة على صفقة الأسرى، اجتمعت المجموعتان مساء أول أمس السبت عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات.

وأوضحت ناداف سالزبيرجر، من حركة "جيل التغيير" التي تقود احتجاجات تل أبيب، لصحيفة "تليجراف"، "ما رأيناه أول أمس السبت كان انفجارًا لتيارات تحت الأرض وصلت إلى نقطة الغليان، مئات الآلاف من اللاجئين في جميع أنحاء إسرائيل، عائلات الأسرى الـ134 الذين أصبح حلمهم برؤية أحبائهم يتضاءل، وسئم الإسرائيليون من الحكومة الأكثر عدم كفاءة في تاريخ البلاد".

وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، توحدت المنظمات الاحتجاجية في دعوة للتظاهر في القدس خلال الأسبوع الأخير من الدورة الشتوية للكنيست، بعد أسابيع قليلة بدأ فيها بعضهم بالعودة إلى الشوارع.

وأشارت صحف إسرائيلية، إلى أن عودة جميع المنظمات الاحتجاجية، بما في ذلك "كابلان فورس"، و"إخوان وأخوات السلاح"، و"احتجاج التكنولوجيا الفائقة" و"منظمة بونتو"، تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى رفع الروح المعنوية للمتظاهرين للإطاحة بنتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال موشيه رادمان، وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة وأحد قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة، إن هدف التظاهر هو المطالبة بموعد نهائي لتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، بعد عيد الاستقلال الإسرائيلي، الذي يصادف يومي 13 و14 مايو.

وظهرت عشرات الخيام للمحتجين أمام الكنيست الإسرائيلي مع تأمين مكثف من الشرطة خشية حدوث اقتحامات.

- المركزي الإسرائيلي: هناك حاجة لتجنيد يهود الحريديم لمساعدة الاقتصاد

حذر البنك المركزي الإسرائيلي، أمس الأحد، من وقوع أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم" في الجيش، ليفتح بذلك قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة نتنياهو في زمن الحرب، حيث يتشكل الائتلاف الحكومي من أحزاب دينية متطرفة ترفض تجنيد الحريديم في الجيش بحجة التعبد.

وتابع البنك المركزي، في تقريره السنوي للعام 2023، أن حرب الاحتلال على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.

