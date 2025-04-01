مشادة زوجين تنتهي بمقتل الزوج بطعنة في القلب بالبحيرة

شهدت قرية هلال التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث فقد زوج حياته متأثرا بعدة طعنات نافذة بالبطن، بعد مشاجرة بينه وبين زوجته نتيجة خلافات بينهما.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع مشاجرة ومصرع الزوج، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، المقدم محمد معوض زايد مفتش فرع البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار لسرعة ضبط المتهم ومعرفة أسباب الجريمة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وزوجته بسب حدوث بعض المشاكل بينهما، تطورت إلى تشابك بالأيدي ما أدى إلى إحضار الزوجه سلاحا أبيضا "سكين" من داخل المطبخ، وطعنت الزوج حتى لفظ انفاسة الأخيرة.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمة وبموجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة نظرا لقيام المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب،

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.