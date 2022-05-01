السيطرة على حريق عقار دون إصابات بمنشأة القناطر

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل عقار بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.