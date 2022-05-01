انتهت جلسة صلح لخلافات زوجية بين زوجين بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، بمشاجرة بين الزوج ووالد زوجته؛ ليطلق والد الزوجة النار على صهره.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو "علي. م. ع " 29 عاما، عامل، إلى المستشفى المركزي بالبلينا بمحافظة سوهاج.

ويقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج مصاباً بطلقة خرطوش بالبطن من الناحية اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، وإجراء التدخل الجراحى اللازم.

وبسؤال المجني عليه عقب سماح حالته الصحية بذلك، اتهم المدعو "حنفي. م. أ" 56 عامل ويقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش "فرد خرطوش" كان بحوزته مما لإصابته بسبب خلافات المصاهرة، بينهما حيث أنه زوج ابنته، واعترف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد خرطوش"، واعترف بأرتكاب الواقعة لخلافات المصاهرة بينهما، حيث أنه زوج ابنته ودائم الشجار معها، وعند حل آخر شجار بينهما تطور الأمر لمشاجرة بينه وبين صهره وقع على إثرها الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.