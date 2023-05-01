ليلى علوي عن وفاة مصطفى درويش: خبر محزن وصادم

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 43 عاما في منزله بمدينة السادس من أكتوبر.



وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر محزن وصادم.. ربنا يرحمه ويغفر له، الفنان مصطفى درويش».



وأصاب الرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش، الأوساط الفنية، بصدمة كبيرة، خاصة وأن الفنان الراحل نشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قبل رحيله بقليل، منشورا قال فيه: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام»، بينما لم يذكر في البوست أي شيء عن سبب حالة الأرق التي أصابته في الساعات الأخيرة من عمره.



وأعلن هاني درويش، شقيق الفنان الراحل، عن إقامة العزاء مساء غد، في مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب.



بدأ مصطفى درويش مسيرته في عالم الفن في عام 2012 بدور صغير في الجزء الثاني من مسلسل «كيد النسا»، وذلك قبل أن يشارك في مسلسل "صاحب السعادة" مع النجم عادل إمام في عام 2014، وبينا صعد نجمه في رمضان مسلسل 2020 من خلال دوره في مسلسل «بـ100 وش» والذي لفت إليه الأنظار بقوة كنجم قادم في الطريق، وكان آخر ظهور فني لمصطفى درويش عبر شاشة رمضان الماضي، حيث شارك في 4 مسلسلات، وهي «سره الباتع»، و«إكس لانس»، و«كامل العدد»، و«تلت التلاتة»، ومن المنتظر أن تعرض له شاشة السينما فيلم «خمس جولات» للمخرج مازن اشرف، والذي لم يتحدد موعد عرضه بعد.

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