الكويت وجمعيات الصليب والهلال الأحمر تبحثان التعاون المشترك لرفع المعاناة عن الشعب السوداني

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم مع الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جافان تشاباجين، سبل التعاون المشترك لرفع المعاناة عن الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة، بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم الاثنين- إن الجانبين تناولا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ضمنها الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعبين اليمني والسوري وتداعيات الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان والمجاعات في القارة الإفريقية ومناقشة أطر التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني.

ومن ناحيته، أثنى وزير الخارجية الكويتي على دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجهوده الإنسانية النبيلة وخاصة فيما يخص الاستجابة الإنسانية للكوارث التي تشهدها المنطقة مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها لجان وجمعيات الصليب والهلال نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها.

ومن جانبه، أعرب أمين عام الإتحاد الدولي عن بالغ تقديره للدور الانساني الرائد الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مثمنا مبادرات دولة الكويت في الإستجابة للطوارئ الإنسانية وأنها دائما سباقة للعمل الإنساني الأمر الذي أضفى مكانة مميزة لدولة الكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.