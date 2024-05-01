الجامعة العربية: العدوان على غزة يثير تساؤلات حول مصداقية ونزاهة منابر إعلامية غربية

تخلد المجموعة الدولية اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو، الذي اعتمد بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام "لليونسكو " ويتم إحياء اليوم هذا العام تحت شعار: " صحافة من أجل الكوكب: "الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية" في ظل تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والحاجة الملحة لحماية التنوع البيولوجي في العالم.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال إن إحياء هذا اليوم العالمي مناسبة للوقوف عند التداعيات الإنسانية والأخلاقية لهذه الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة وما أثارته من تساؤلات عميقة حول مصداقية ونزاهة منابر غربية لم تتردد في مسايرة الرواية الاسرائيلية الزائفة والتي لطالما نصبت نفسها وصية عن القيم الحقوقية" الكونية" وفي صلبها حرية الصحافة.

وانتقد الأمين العام المساعد التحيز السافر لبعض مكونات الإعلام الغربي القائمة على مقولة الدفاع الشرعي عن النفس والتعامي عن فظاعة الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بمن فيهم عشرات الصحفيين والفرق الطبية والإغاثية وتسببت في دمار مهول للبنيات التحتية والمنشآت ودور العبادة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تأمين سلامة الصحفيين في المناطق الملتهبة.

كما دعا خطابي إلى جعل هذا اليوم الأممي وقفة جادة لاستشراف صحافة حرة حقيقية تستلهم في ممارستها ورسالتها وأهدافها مبادئ ومحددات المواثيق الدولية والوطنية والقواعد المهنية المتعارف عليها والعمل على توفير استقلالية الإعلام العربي وانفتاحه وتعدديته في احترام للرأي والرأي الآخر.

وأعلن السفير خطابي أنه بمبادرة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيبحث مجلس وزراء الاعلام العرب خلال دورته 54 المقرر عقدها أواخر شهر مايو الجاري بالمنامة إدماج البعد الانتخابي في ميثاق الشرف الإعلامي العربي بهدف ترسيخ الدور الحيوي للإعلام خلال الاستحقاقات الانتخابية من حيث ضمان التعبير الحر عن الآراء عبر وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بضوابط الشفافية والحياد والاحتراز من الاخبار المضللة في المشهد الإعلامي واستقاء المعلومات من مصادرها وخاصة خلال زمن الأزمات.