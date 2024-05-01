رئيس حزب شولتس عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا: هذا سباق ماراثون

أعرب لارس كلينجبايل، رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن اعتقاده بضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا على مدار سنوات أخرى.

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وفي تصريحات لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية، قال كلينجبايل اليوم الأربعاء: "قد يتعين علينا حشد أموال وأسلحة لمدة عشر سنوات أخرى من أجل مساعدة أوكرانيا"، وأردف: "هذا سباق ماراثون"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تفويضا من الشعب.

وتابع كلينجبايل أن "أمن ألمانيا يجري الدفاع عنه أيضا داخل أوكرانيا"، مؤكدا أنه يجب القيام بشكل متكرر بقياس حدود مقدار الدعم الذي يمكن للشعب الألماني أن يتحمله، وقال: "قبل اندلاع الحرب، لم يكن أحد يتصور أنه من الممكن أن ندعم أوكرانيا عسكريا".

في الوقت نفسه، حث زعيم الحزب الحاكم في ألمانيا على ضرورة مناقشة مبادرات دبلوماسية لحل الصراع وذلك إلى جانب تقديم الدعم العسكري لكييف، وقال: "لا يمكننا أن نسمح بأن يهيمن أنصار (السياسية اليسارية السابقة سارا) فاجنكنشت والمتطرفون اليمينيون من حزب البديل من أجل ألمانيا وحدهم على مفهوم السلام إذ إنهم يعنون بالسلام صراحة الاستسلام لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؛ وهذا خطأ".

وصرح كلينجبايل بأن استراتيجية الحكومة الاتحادية والحزب الاشتراكي ستبقى متمثلة في "تعزيز أوكرانيا بشكل يجعلها قادرة على التفاوض من موقف قوة في الوقت الصحيح".