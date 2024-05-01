الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز لفض اشتباكات بين متضامنين مع غزة ومؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا

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استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز لفض اشتباكات بين طلاب متضامنين مع غزة وآخرين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا.

وأظهرت اللقطات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء الطلاب المؤيدين لإسرائيل على الطلاب المعتصمين في جامعة كاليفورنيا دعماً لفلسطين، باستخدام الألعاب النارية وإزالة الحواجز.

🚨 Chaos is still continuing at the University of California late at night. Back and forth between Israel and Palestine Supporters. No law enforcement presence. Who's going to stop them? #UCLA #Columbia



(📽: @mel_buer ) pic.twitter.com/kR3voIqEFb — Storyline Global 🔍 (@storylineglobal) May 1, 2024

يأتي ذلك فيما داهمت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء، جامعة كولومبيا، مركز التعبئة الطالبية المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، لإخلاء مبنى احتلّه هؤلاء المحتجّون منذ ليل الإثنين.

وبحسب وسائل أعلام أمريكية فقد أخلت الشرطة جميع المتظاهرين من الحرم الجامعي.

ودخل عناصر الشرطة بخوذاتهم وسائر معدات مكافحة الشغب إلى الحرم الجامعي تؤازهم آلية مزوّدة سلّماً تسلّقوه للوصول إلى إحدى نوافذ مبنى «قاعة هاملتون» الذي تحصّن فيه منذ ليل الإثنين المحتجون.

كما شوهد عناصر الشرطة وهم يقتادون عشرات الأشخاص إلى حافلات الشرطة لتوقيفهم، واعتمر عدد من هؤلاء المحتجين الكوفية.

وجرت هذه المداهمة بناء على طلب إدارة الجامعة وبينما كانت حشود تهتف خارج الحركة الجامعي «فلسطين حرة».

وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزّع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، من كاليفورنيا غرباً (جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس - جامعة جنوب كاليفورنيا) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا – ييل – هارفارد - يوبين)، مروراً بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.

وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى التظاهرات التي عمّت الولايات المتّحدة في نهاية ستينيات القرن الماضي تنديداً بحرب فيتنام.

ودخل عشرات بل مئات من عناصر الشرطة الحرم الجامعي، مزوّدين بمعدات مكافحة الشغب، وآزرت العناصر في هذه المهمة آلية عسكرية مزوّدة بمدفع ماء.