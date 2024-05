الشرطة الأمريكية تستخدم الغاز لفض اشتباكات بين متضامنين مع غزة ومؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا

استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز لفض اشتباكات بين طلاب متضامنين مع غزة وآخرين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا.

وأظهرت اللقطات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء الطلاب المؤيدين لإسرائيل على الطلاب المعتصمين في جامعة كاليفورنيا دعماً لفلسطين، باستخدام الألعاب النارية وإزالة الحواجز.

🚨 Chaos is still continuing at the University of California late at night. Back and forth between Israel and Palestine Supporters. No law enforcement presence. Who's going to stop them? #UCLA #Columbia



(📽: @mel_buer ) pic.twitter.com/kR3voIqEFb