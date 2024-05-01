سقوط عاطل وسيدة بحوزتهم مخدرات بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه بالجيزة

القت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل وسيدة بحوزتهم مخدرات تقدر ب2.6 مليون جنيه في الجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتجار عاطل "له معلومات جنائية"، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام- بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
تم ضبطهما وبحوزتهما (5 كيلو لمخدر الآيس "الشابو"، كيلو حشيش، كمية من مخدر الأفيون، أقراص مخدرة، سيارة، ميزان حساس، أدوات تصنيع مخدر الآيس.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,6 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.