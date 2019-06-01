الترجي يحتفظ بدوري الأبطال بمهزلة تحكيمية في رادس

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احتفظ فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، والمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على الوداد البيضاوي 1-0 مساء الجمعة، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

توقف اللقاء بحلول الدقيقة 59 عندما سجل الفريق المغربي هدف التعادل، إلا أن الحكم الجامبي باكاري جاساما ألغاه بداعي التسلل.

المثير أن المباراة توقفت أكثر من ساعة كاملة بداعي وجود عطل فني في تقنية الفيديو "فار"، أعاق جاساما عن اللجوء لها للتأكد من صحة الهدف.

اعترض لاعبو الوداد وجهازهم الفني بقيادة فوزي البنزرتي، وسادت فوضى كبيرة داخل أرض الملعب استدعت تدخل مسؤولي الناديين وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبعد أكثر من ساعة توقف، أنهى الحكم باكاري جاساما المباراة بفوز الفريق التونسي واحتفاظه باللقب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في المغرب.