«سانا»: التنظيمات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على بلدتي قلعة المضيق والكركات بريف حماة

اعتدت التنظمات الإرهابية، اليوم السبت، بعدة صواريخ على بلدتي قلعة المضيق والكركات بريف حماة الشمالي الغربي في سوريا، وذلك في استمرار لخرق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين ينتشرون في قرى وبلدات أقصى الريف الشمالي للمحافظة وريف إدلب الجنوبي اعتدوا بعدة صواريخ اليوم على بلدة قلعة المضيق التي حررها الجيش مؤخرا من الإرهاب وبلدة الكركات إلى الشمال الغربي من مدينة حماة ما تسبب بأضرار مادية.

وكانت المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية اللطامنة بريف حماة الشمالي قد اعتدت، مساء أمس، بعدة صواريخ على المنازل السكنية في بلدة قمحانة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتنتشر معظم التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جبهة فتح الشام "تنظيم جبهة النصرة" -سابقا- الإرهابي، بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.