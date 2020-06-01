وزير التجارة: طرح كمامات تصلح للاستخدام أكثر من 20 مرة الأسبوع المقبل

قال الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستطرح كمامات يمكن استخدامها من 20 إلى 30 مرة، على أن تكون بسعر 5 جنيهات قابلة للغسيل والتعقيم، وأحد المتعاقدين مع الوزارة صدر الكمامة التي سيتم طرحها إلى فرنسا.

أضافت «جامع»، خلال مداخلة ببرنامج برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد:«نسقنا مع مؤسسات الدولة والمستشفيات بحيث يحصل كل على احتياجاته، والفترة اللي فاتت فكرنا في الكمامة القماش وعشان نشغل مصانع القماش».

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف توفير كمامة في متناول المواطن، وبمواصفات طبية يتم الموافقة عليها من وزارة الصحة وهيئة الرقابة والجودة، ويتم توفيرها الأسبوع المقبل على المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، تسجيل 1536 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يؤدي إلى رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24985 وحالات الوفاة إلى 959.