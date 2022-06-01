مصادر أوكرانية: القوات الروسية تسيطر الآن على نصف مدينة سيفيرودونيتسك

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أكدت مصادر أوكرانية أن القوات الروسية باتت تسيطر الآن على نصف العاصمة الإقليمية سيفيرودونيتسك في منطقة لوهانسك.

ويمتد خط المواجهة في وسط المدينة، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، أولكسندر ستريوك، يوم الثلاثاء. وأوضح أن القتال مستمر.

وهذه المدينة هي آخر معقل في المنطقة الشرقية من لوهانسك تحت السيطرة الأوكرانية. وسيكون سقوطها بمثابة خطوة مهمة للقيادة العسكرية في موسكو والانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال ستريوك في وقت سابق إن ثلثي سيفيرودونيتسك محاصر بالقوات الروسية وإن 90% من المباني تضررت أو دمرت.

ومن بين السكان السابقين البالغ عددهم 100 ألف نسمة ، لم يتبق سوى 12 ألفا في المدينة. ومنذ بدء القصف الروسي، لقي حوالي 1500 شخص حتفهم.

وقال ستريوك إن ما معدله 100 "محتل" روسي يُقتلون في المعركة كل يوم.

وفي الوقت نفسه ، أفادت تقارير بوجود سحابة كبيرة من الدخان السام المحتمل تخرج من مصنع كيميائي ينتج حمض النيتريك في سيفيرودونيتسك.