الحكومة الأسترالية الجديدة الأكثر توازنا بين الجنسين تؤدي اليمين

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أدى مجلس وزراء رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز ، الذي يضم 10 وزيرات من أصل 22 وزيرا، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في كانبرا ، مما يجعله الأكثر توازنا بين الجنسين في تاريخ البلاد.

وتخضع الآن وزارتان من أهم الوزارات لقيادة نسائية، حيث تتولى بيني وونج حقيبة الخارجية وتتولى كلير أونيل وزارة الشؤون الداخلية.

ويضطلع ريتشارد مارلز، الذي شغل منصب نائب زعيم حزب العمال منذ عام 2019، الآن بدور مزدوج نائبا لرئيس الوزراء الأسترالي ووزيرا للدفاع.

وكتب ألبانيز على تويتر أنه "فخور" بـ "فريقه المتمرس والمتنوع والنشط"، في حين غردت وونج بعد ذلك بأنها "فخورة باستقبالنا أعضاء جدد في تجمع حزب العمال الذين يعكسون الكثير من أستراليا الحديثة".

وجاءت مراسم اليوم الأربعاء بعد أداء اليمين الدستورية لحكومة مؤقتة من خمسة أشخاص في أعقاب الانتخابات للسماح لألبانيز وونج بالمشاركة في اجتماع مجموعة "كواد" في اليابان الأسبوع الماضي.