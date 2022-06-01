 زيلينسكي: ننتظر الأسلحة المناسبة من أجل تحرير الأراضي المحتلة من أوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: ننتظر الأسلحة المناسبة من أجل تحرير الأراضي المحتلة من أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:46 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى الانتظار حتى تتسلم المزيد من الأسلحة لكي تتمكن من إرسال جيشها لتحرير المناطق التي اجتاحتها القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع مع الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا إن هناك حاجة إلى الأسلحة المناسبة "لتحرير أكبر عدد من شعبنا". وأوضح أن قواته لن تسارع إلى تحرير المنطقة المحتلة، لأن ذلك يعني فقدان عشرات الآلاف من الضحايا. وبدلا من ذلك، من المنطقي أكثر أن ننتظر الأسلحة المناسبة.

ولم يحدد أي نوع من الأسلحة يعتقد أن هناك حاجة له من أجل العملية. ويحشد زيلينسكي داعمين غربيين لتوفير الأسلحة الثقيلة منذ أسابيع.

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