الجيش الروسي يعلن صد هجمات على الأراضي الروسية

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قال الجيش الروسي، إنه صد عدة محاولات من قبل جماعات مسلحة لعبور الحدود من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية في منطقة بيلجورود الروسية مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن "وحدات إرهابية أوكرانية، بقوة سريتين مزودتين بالبنادق ومعززتين بالدبابات، حاولت التوغل في روسيا في منطقة قرية نوفايا تافولشانكا والمعبر الحدودي في شيبيكينو".

وأضاف كوناشينكوف إنه تم صد ثلاث من مثل هذه الهجمات.

وقال كوناشينكوف، إن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة والقوة الجوية لصد الوحدات الغازية التي تكبدت "خسائر فادحة" خلال انسحابها.

وأضاف كوناشينكوف: "تم القضاء على أكثر من 30 إرهابيا أوكرانيا وأربع عربات مدرعة وقاذفة صواريخ متعددة من نوع جراد وعربة صالحة لجميع التضاريس، في المنطقة الحدودية".

ولا يمكن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. ولم يذكر كوناشينكوف أي معلومات عن الخسائر الروسية في الاشتباكات.

وأعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، أن بلدة شيبيكينو تعرضت للقصف وأن ثمانية أشخاص أصيبوا. ولكنه، نفى أن يكون الجنود الأوكرانيون قد أحرزوا تقدما.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تلجرام: "العدو لم يكن على أراضي منطقة بيلجورود وليس موجودا حاليا".