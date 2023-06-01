استمرار تظاهرات الصرب في شمال كوسوفو ولكن الوضع لايزال هادئا

واصل الصرب في شمال كوسوفو احتجاجاتهم ضد تعيين عمد جدد اليوم الخميس، بتنظيم مسيرات مجددا أمام مكاتب البلدية في بلدات زفيتشان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك.

ووفقا لتقرير أصدرته بوابة "كوها دوت نت" الإخبارية، ظلت المظاهرات اليوم الخميس سلمية.

ووقعت يوم الإثنين اشتباكات خطيرة في زفيتشان بين الصرب وجنود قوة حفظ السلام (كفور) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تحركت لتأمين المكاتب. وأصيب 80 شخصا بينهم 30 جنديا.

ويقطن منطقة شمال كوسوفو بالكامل تقريبا أفراد من العرقية الصربية، بينما تشكل العرقية الألبانية الأغلبية الواسعة في التعداد السكاني للبلاد. وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008 وهو ما رفضت صربيا الاعتراف به.

واندلعت أحدث الاحتجاجات بعدما تحركت الحكومة لتنصيب عمد اختيروا مؤخرا في المناطق ذات الأغلبية الصربية. والعمد الجدد هم سياسيون من العرقية الألبانية الذي فازوا في الانتخابات التي قاطعها الصرب بأمر من الحكومة الصربية في بلجراد.