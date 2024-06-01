 هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو وافق على المقترح بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب وضغط من أعضائه - بوابة الشروق
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هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو وافق على المقترح بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب وضغط من أعضائه


نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 7:28 م | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 7:28 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب وضغط من أعضائه.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المقترح الإسرائيلي الجديد يقبل للمرة الأولى استمرار التهدئة ما بعد ٦ أسابيع اذا استمرت المفاوضات.

وأضافت أنه" في هذا المقترح إسرائيل قبلت المسار الذي عرضته حماس للإفراج عن المحتجزين في مقترحها والذي رفضته إسرائيل سابقا".

وتابعت أن المقترح الذي طرحه بايدن هو المقترح الإسرائيلي الذي قدمته إسرائيل للوسطاء الاثنين الماضي.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

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