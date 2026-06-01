وزراء خارجية كوريا الجنوبية وأفريقيا يجتمعون في سول لبحث سبل التعاون في ظل التحديات العالمية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزراء خارجية كوريا الجنوبية وعشرات الدول الأفريقية اجتمعوا في سول اليوم الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون لتحقيق النمو المشترك، والتصدي معا لاضطرابات سلاسل التوريد وغيرها من التحديات العالمية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة أن الاجتماع اُفتتح تحت شعار "الشراكة من أجل استجابات مشتركة للتحديات العالمية". وجمع هذا الحدث ممثلين عن 50 دولة أفريقية، من أصل 54 دولة مدعوة، وأربع منظمات إقليمية هي: الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعد هذا أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الأفريقية تستضيفه حكومة كوريا الجنوبية بشكل مستقل.

وقال وزير الخارجية جو هيون في كلمته الافتتاحية: "نجتمع اليوم في منعطف حاسم يشهد تحولات متسارعة في النظام العالمي، مضيفا "يواجه العالم تحديات متعددة الأوجه في مختلف القطاعات، مثل سلاسل التوريد والطاقة والأمن الغذائي".

وأضاف: "في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والغموض المحيط بمضيق هرمز، تكتسب الدول الأفريقية أهمية جيوسياسية واقتصادية متزايدة على الساحة العالمية... لذا فإن تعزيز التعاون بين كوريا وأفريقيا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

في كلمته الافتتاحية، دعا وزير خارجية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، الذي تشغل بلاده منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي هذا العام، إلى إقامة شراكات قوية بين الجانبين "لتجاوز نماذج التعاون التقليدية نحو تعاون اقتصادي تحويلي".

كما أشاد أبلاكوا بكوريا الجنوبية "لعدم إلغائها أو تأجيلها الاجتماع رغم المخاوف من تفشي وباء الإيبولا في بعض الدول الأفريقية".

وخلال الجلسة العامة، التي ترأسها كل من جو وأبلاكو، ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مع التركيز على التجارة والاستثمار، والعلوم والتكنولوجيا، وسلاسل التوريد.

كما بحثوا سبل توسيع نطاق التعاون العملي في مجالات تغير المناخ، والصحة، والسلام والأمن، والتعاون الإنمائي، والتبادلات على مستوى الأفراد، وغيرها، وفقًا للوزارة.