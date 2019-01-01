أفيال كوت ديفوار تدهس أحلام ناميبيا برباعية وتتأهل للدور الثاني بأمم أفريقيا

حجز المنتخب الإيفواري لكرة القدم مقعده بجدارة في الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بفوزه الكبير والثمين 4 / 1 على نظيره الناميبي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف نظيره المغربي وبفارق ثلاث نقاط أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وأنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماكس ألان جاردل في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جيوفري سيري داي هدف الاطمئنان للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 58 فيما سجل جوسلين كاماتوكا الهدف الوحيد للمنتخب الناميبي في المباراة وهو الهدف الوحيد للفريق في البطولة الحالية.

واختتم المنتخب الإيفواري المباراة بهدفين متتاليين سجلهما ويلفريد زاها والبديل ماكسويل كورنيه في الدقيقتين 84 و89 .

وودع المنتخب الناميبي البطولة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي حيث احتل المركز الرابع الاخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط.