 أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين (91 و95) بعد القيمة المضافة - بوابة الشروق
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أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين (91 و95) بعد القيمة المضافة

شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.
شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:29 ص

أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و95)بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.

وقالت أرامكو  في بيان اليوم الأربعاء إن بنزين 91 أصبح 98ر0 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 18ر1 ريال لكل لتر.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 67ر0 ريال لكل لتر وبنزين 95: 82ر0 ريال لكل لتر.

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.  

يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 %.

وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.


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