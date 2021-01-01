استعدادات عراقية لاستقبال 13 ألف مسيحي للحج إلى مهد النبي إبراهيم جنوبي البلاد

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أفاد مسؤول عراقي، بأن مدينة أور التاريخية تستعد لاستقبال 13 ألف مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي إبراهيم، في أكبر رحلة حج مسيحي.

وقال عامر عبدالرزاق مدير مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الخميس، إن رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي ريمون كبافاريني، اتفق مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارة وزير الخارجية الأخيرة للفاتيكان، على تنظيم أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور التاريخية، تضم 13ألف حاج إلى مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل بشكل منتظم.

وذكر أن الحكومة المحلية بالتنسيق مع مفتشية الآثار اتخذت خطوات مهمة لتطوير وتأهيل المدينة لاستقبال الحجاج وتطوير الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية وإنشاء دور فندقية ومولات ومنتزهات لما لهذه الرحلات من أهمية كبيرة لإنعاش السياحة لمحافظة ذي قار التي تضم أكبر المواقع الأثرية في العالم.

وأوضح أن محافظة ذي قار تستعد لاستقبال 10 بعثات تنقيب أمريكية وروسية وسلوفاكية وإيطاليا وألمانية جرى الاتفاق معها لإجراء عمليات تنقيب في مدينتي تل زرغل ولارسا الأثريتين.