إيطاليا تسجل 84 ألفا و234 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

سجلت إيطاليا 84 ألفا و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و59 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 18 مليونا و523 ألفا و111، والوفيات إلى 168 ألفا و353.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا و 109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.