رئيس الأساقفة يفتتح دورة تدريبية حول فض النزاعات وصنع السلام بالمنيا

افتتح رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الدورة التدريبية حول “فض النزاعات وصنع السلام”، وذلك في محافظة المنيا، بحضور المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، الدكتور محمد أبو زيد، منسق بيت العائلة المصرية.

تأتي هذه الدورة في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومؤسسة مصر الخير، بهدف ترسيخ ثقافة الحوار وبناء السلام، ومواجهة التحديات التي تهدد النسيج الوطني، خاصة في صعيد مصر.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نحن هنا اليوم لنتعلم من العمل الهام والملهم الذي يتم في محافظة المنيا، فأساس المركز المسيحي الإسلامي هو تعزيز التفاهم والشراكة، وجئنا لنسمع ونتعلم، ونصلي أن نتمكن من المساهمة ببعض الأفكار لتحقيق السلام المجتمعي، وذلك في خدمة وطننا الحبيب في سبيل المحافظة على الوطنية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك المطران منير حنا قائلًا: “إن الهدف من هذا التدريب هو أن نتعلم كيف نتحرك بخطوات إيجابية تساهم في دعم تماسك مجتمعنا والنسيج الوطني داخل محافظة المنيا.

وأضاف: من خلال مشاركة القيادات المحلية من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية، نحاول أن نُحقق معًا السلام المجتمعي وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، فهذا هو هدف المركز، وهو أيضًا هدف الكنيسة."

وتحدث الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، قائلاً: نحن اليوم نشارك في هذه الدورة التدريبية حول فضّ النزاع وصنع السلام، والتي تهدف إلى وضع التدابير الاحترازية والتوعية بالمخاطر قبل وقوعها، إلى جانب رفع وعي جميع أفراد المجتمع بمخاطر النزاعات المحتملة، وذلك تفاديًا لأي فتن قد تطرأ. وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الذي يقوم به كل من بيت العائلة المصرية والمركز المسيحي الإسلامي، في سبيل الحفاظ على النسيج الوطني.

كما شارك سليم خادم علماني بالكنيسة الأسقفية، والقس سمير داود، منسق التدريب، ومقار عمدة، منسق بيت العائلة المصرية بالمنيا، والدكتورة شيماء محمود واعظة وعضو لجنة فتوى بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من القيادات المجتمعية والدينية والشباب من مختلف الخلفيات.



