 الأغذية العالمي: فرص مواجهة المجاعة في غزة تتلاشى بسرعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأغذية العالمي: فرص مواجهة المجاعة في غزة تتلاشى بسرعة

وفا
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 5:30 م

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، من أن فرصة مواجهة المجاعة التي تسببت فيها إسرائيل بقطاع غزة «تتلاشى بسرعة».

وقال البرنامج الأممي على منصة «إكس»، إن طواقمه العاملة في قطاع غزة «تتكيف بشكل فوري» مع القيود الإسرائيلية على توزيع المساعدات للفلسطينيين.

وأوضح أن التكيف يكون من خلال «إنشاء نقاط توزيع جديدة وتجاوز القيود الشديدة، واستخدام طرق آمنة للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا» في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.

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