روسيا تشدد قواعد الاتصالات على الأجانب المقيمين على أراضيها

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قالت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستوقف خدمات الاتصال الهاتفي للأجانب الذين لم يقدموا بياناتهم البيومترية (الحيوية) للحكومة.

وقالت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام إن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الاحتيال واستخدام شرائح هواتف غير مسجلة أو ما يسمى بشرائح رمادية.

وكانت السلطات قد طلبت من السكان الأجانب تسجيل أنفسهم في النظام البيومتري الموحد في روسيا بحلول اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، سيتم وقف اتصالاتهم بالهواتف المحمولة تدريجيا من جانب مقدمي خدمات الاتصالات. ولا ينطبق هذا القانون على المواطنين الروس.

يذكر أن الحصول على شريحة هاتف محمول أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للأجانب منذ بداية العام.