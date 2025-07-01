سفير بلجيكا من جنوب سيناء: مصر واحة أمان ومستعدون للتعاون في السياحة والخدمات اللوجستية

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، السفير بارت دي غروف، سفير مملكة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لعدد من المقاصد السياحية بالمحافظة، أبرزها شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة، لا سيما في مجالي السياحة والتنمية المستدامة.

ورحب المحافظ بالسفير البلجيكي والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط مصر وبلجيكا، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ استراتيجية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها جنوب سيناء.

وأوضح المحافظ تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية، منها قطاع شرم الشيخ دهب السياحي، وقطاع نويبع طابا اللوجيستي والتجاري، الذي يربط الشرق الأقصى بأوروبا عبر مشروع "الحزام والطريق"، مرورًا بموانئ نويبع وطابا، وخط سكك حديدية يربطها بميناء العريش، لتوفير مسار آمن وقليل التكلفة وقصير المسافة.

وأعرب السفير البلجيكي عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة جنوب سيناء كأحد أبرز المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، خاصة شرم الشيخ التي تُعد وجهة عالمية آمنة ومستقرة.

وأكد السفير أن مصر أثبتت في الأزمات الإقليمية الأخيرة أنها واحة أمان، باستضافتها لعالقين من دول عدة، واستقبال شرم الشيخ للطائرات من مناطق النزاع، ما يؤكد جاهزيتها وقدرتها على احتواء الأزمات.

وأبدى السفير اهتمام بلجيكا بفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في السياحة المستدامة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم خبراتها في تشغيل الموانئ وتطوير المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد.

واقترح السفير تنظيم لقاءات تنسيقية بين الخبراء من الجانبين المصري والبلجيكي، لمناقشة فرص التعاون السياحي والاستثماري في جنوب سيناء.

كما ناقش الجانبان آليات دعم التبادل السياحي والتجاري، وزيادة حركة السياحة البلجيكية إلى مدن جنوب سيناء، وبحث فرص الاستثمار في النقل البحري والخدمات والمرافق الذكية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة وهدايا تذكارية للسفير والوفد المرافق، ووجه له دعوة لحضور مأدبة غداء بمدينة دهب، وزيارة النادي اليوناني، ضمن جولته بالمحافظة.

حضر اللقاء القنصل العام لسفارة بلجيكا بالقاهرة، والقنصل الفخري لبلجيكا بشرم الشيخ.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها الدولية، ودعم التنمية المحلية بجنوب سيناء، لتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية، وتحقيق رؤية المحافظة كعاصمة للتنمية المستدامة.