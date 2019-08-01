سيتي يحدد سعر ساني ويصعب مهمة بايرن ميونيخ

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حددت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سعر بيع جناحه الألماني ليروى ساني، مساء اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة (التليجراف) البريطانية.

ووضع النادي الإنجليزي مبلغ 137 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى للأندية الراغبة في التعاقد مع ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع ساني البالغ من العمر 23 عامًا، لكن المفاوضات بين الطرفيين لم تثمر حتى الآن، علمًا بأن العملاق البافاري يريد دفع 73 مليون جنيه إسترليني فقط من أجل ساني وفقًا لتقارير ألمانية.

ومن ناحية أخرى يحاول (السيتيزن) تمديد عقد ساني الذي سينتهى بحلول 2021، ليقطع الطريق أأمام الأندية الساعية لضم الدولي الألماني.

وصرح الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للنادي البافاري في وقت سابق أنه على ثقة من قدرة البايرن على التعاقد مع ساني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أن ساني خاض 47 مباراة بقميص سيتي الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفًا، وصنع 18 أخرين.