نقيب المهندسين: إنشاء 4 معامل تدريب بالنقابات الفرعية والبداية من الصعيد

وقع هاني ضاحي نقيب المهندسين، ومصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين والشركة في مجال تدريب المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين خلال حفل توقيع البرتوكول مساء اليوم، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتأهيل لسوق العمل وزيادة كفاءتهم، مشيرا إلى أن المهندسين البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيا و علميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة سيمنز العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة ولما لهم من خبرات كبيره واسهامات فعاله في ملف الطاقه بمصر.

وأضاف أن التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الآلي والتقنيات الحديثه لصناعات الروبوت والصناعات التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وهذه الأنشطة الرئيسية والتي تمثل مستقبل الصناعة المصرية.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن إنشاء شركة سيمنس 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين، بالإضافه للنقابة العامة، وقد تقرر أن تكون البداية بنقابات الصعيد وذلك لتتوائم مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع حياة كريمة التي تبنت تنمية وتطوير القري ومحافظات الصعيد التي ظلت مهمشة و مهملة لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن تدريب سيمنز للمهندسين سيبدأ فورا، وستتولى الشركة توفير أماكن تدريب للمهندسين لحين تشييد معامل التدريب في النقابة، مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات ما يمكنها من تدريب المهندسين تدريبا متميزا على أحدث التكنولوجيا.

من جهته، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر عقب توقيع البروتوكول، عن سعادته بالتعاون مع نقابة المهندسين في المجالات المختلفة، مضيفا:"

يسعدنا تدريب المهندسين المصريين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية.

وأضاف أن شركة سيمنز العالمية تعمل في مصر منذ 110 عاما، ولها سجل عمل مشرف، وحاليا تشيد مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في العاصمة الإدارية، كما شاركت في تطوير نفق أحمد حمدي، وتدرس مع الحكومة المصرية مشروع القطار السريع لتقتحم العمل في مجال النقل جنبا إلى جنب مع مجال الطاقة.

وأوضح أن 95% من العاملين بشركة سيمنز مصريين مدربين على أعلى مستوي.

وقال المهندس وائل عمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز، إن افتتاح أول معامل تدريب لسيمنز في نقابة المهندسين سيكون في الخامس من نوفمبر القادم، ولكن نقيب المهندسين أصر على أن يبدأ تدريب المهندسين قبل الانتهاء من تشييد المعمل ولهذا تقرر أن تبدأ شركة سيمنز تدريب المهندسين في معاملها التدريبية من الغد.

وأشاد المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة بالتعاون مع شركة سيمنز في تدريب المهندسين مشيرا إلى أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين باعتباره أفضل استثمار في العنصر البشري.

وقال إن النقابة بدأت بانشاء معامل شنايدر والآن ستقيم شركة سيمنز معامل تدريب في النقابة، وسنتواصل مع كبري الشركات لإنشاء معامل تدريب لها في النقابة خدمة لشباب المهندسين.

فيما أكد أحمد حشيش أمين صندوق النقابة المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن النقابة تضع تدريب المهندسين على رأس اولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف، لافتا إلى أن مصر تنطلق نحو التقدم بخطي والمهندسون هم قاطرة التنمية ومصر ستعتمد على أبنائها في كافة المشروعات الإستثمارية التي ستشهدها البلاد في الفترة القادمة.