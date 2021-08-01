الكويت تسجل 6 وفيات و 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال 24، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 397 ألفا و831، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات 2320.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن هناك 306 حالات تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال إنه تم تسجيل 1236 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال 24، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 384 ألفا و62 حالة.