زيلينسكي: لن يمر أي هجوم روسي دون رد

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي الأخير الذي استهدف مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، معلنا أن جيش بلاده سيقوم بالرد .
وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي عبر الفيديو "وقعت اليوم أحد أكثر عمليات القصف وحشية على ميكولاييف والمنطقة"، مضيفا " لن يمر أي هجوم روسي دون رد من جانب مسؤولينا العسكريين والاستخباراتيين".
وتابع زيلينسكي أن القوات الروسية تتحرك حاليا من شرقي أوكرانيا إلى خيرسون و زابوريجيا المحتلتين في جنوبي البلاد. وأضاف " ولكن هذا لن يساعدهم".
وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ، في وقت سابق، أن القوات الروسية كانت تنتقل إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوبي أوكرانيا.
ولم تعلق روسيا حتى الآن على احتمالية إعادة وضع القوات.