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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: لن يمر أي هجوم روسي دون رد

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 1:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 1:55 ص

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي الأخير الذي استهدف مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، معلنا أن جيش بلاده سيقوم بالرد .

وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي عبر الفيديو "وقعت اليوم أحد أكثر عمليات القصف وحشية على ميكولاييف والمنطقة"، مضيفا " لن يمر أي هجوم روسي دون رد من جانب مسؤولينا العسكريين والاستخباراتيين".

وتابع زيلينسكي أن القوات الروسية تتحرك حاليا من شرقي أوكرانيا إلى خيرسون و زابوريجيا المحتلتين في جنوبي البلاد. وأضاف " ولكن هذا لن يساعدهم".

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ، في وقت سابق، أن القوات الروسية كانت تنتقل إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوبي أوكرانيا.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على احتمالية إعادة وضع القوات.

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