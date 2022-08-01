أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن سعادتها بقرار مهرجان القاهرة الدولي السينمائي، منحها جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته 44، مشيرة إلى أنها بكت بمجرد الحديث مع الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «شريط قدامي عدى من وقت طويل، لما كان عندي 16 عامًا، وأول مرة أدخل موقع تصوير وأشوف مخرج ونجوم، وخلال مكالمتي مع حسين فهمي قعدت أعيط واتخض مني، الجائزة بالنسبة لي كبيرة عليا وحاجة صعب أوصفها، مشاعر جميلة وخلتني أحس بقوة».

وذكرت أن الإخراج مهنة عمرها وساهمت في الحفاظ عليها وعلى ابنتها، كما أنها قدمت لها الحب والثقة وأمور عديدة، متابعة: «أشكر السينما ومهرجان السينما وكل من تربيت على أيديهم من مخرجين وممثلين ومديرين تصوير، العديد أثروا في وعلموني ووجهوني، وخلال مسيرتي رأيت الخير أكثر من الشر».

وأشارت إلى أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ذكرها قبل تلقيها خبر الفوز بجائزة فاتن حمامة، بمنشور كتبته عن مكالمة الفنانة الراحلة لها بعد تقديم مسلسل «ذات»، قائلة إن الراحلة «مثل لها في العديد من الأمور على المستوى الإنساني والفني».

وتابعت: «كانت فنانة محترمة وحتى آخر لحظة تحب عملها وتحترمه، وعلى المستوى الشخصي إنسانة عظيمة، الله يرحمها، استرجعت صوتها عندما كلمتني في الهاتف مرتين بعد مسلسلي ذات وسجن النسا».

ولفتت إلى أن رحلتها في عالم الإخراج بدأت بفيلم «سنة أولى نصب»، ثم «ملك وكتابة»، وبعدها فيلم «واحد صفر»، مؤكدة انها دائمًا ما تنتقد نفسها عندما تشاهد أعمالها مرة أخرى.

وروت أن المخرج يوسف شاهين، أخبرهم بأهمية انتقاد العمل الفني، مضيفة: «قال لنا: (لما تتفرج على شغلك وتقول إيه العظمة دي اعرف إنك في طريقك للفشل، خيالك لازم يكون سابق اللي أنت عامله)، وده اللي خلى مشاعر يوسف شاهين ومحمد خان لآخر لحظة زي الأطفال الصغيرين».

وقرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح المخرجة كاملة أبو ذكري جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ تقديراً لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.