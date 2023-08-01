وزير الخارجية اليمني يؤكد التزام بلاده بالتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، مساندة بلاده والتزامها بالمقررات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، والعمل على التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والاساءات التي تستهدف مقدسات المسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثامن عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي الذي كرس لمناقشة تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف.

وجدد بن مبارك إدانة اليمن لقيام متطرفين عنصريين في السويد والدنمارك بإحراق نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في مناسبات إسلامية مقدسة يستلزم محاسبة ومعاقبة كل من يشجع ويقف خلف تلك الاساءات المتكررة، ومن الضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع تلك الاساءات التي تستهدف نشر ثقافة الكراهية على حساب قيم التسامح والسلام.

وطالب الوزير اليمني حكومتي السويد والدنمارك بالتمييز بين حرية التعبير والترويج لخطاب وأعمال الكراهية، داعياً للموازنة المنطقية بين حرية التعبير ومجابهة خطابات الكراهية واتخاذ إجراءات تضمن عدم الانتقاص من حرية المعتقد، ووضع حد للمتطرفين الساعين لتوتير علاقات الدولتين مع العالم الإسلامي، مذكرا بالقرارات والنصوص الدولية الواجب احترامها والتي تجرم بشكل صريح خطاب الكراهية وتعكس حقيقة أن حق التعبير أصبح حقا مقيدا في ظل تنامي خطاب الكراهية.