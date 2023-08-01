باريس: أولوية فرنسا هي أمن رعاياها في النيجر

أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، أن الأولوية الوحيدة لبلادها هي أمن رعاياها في النيجر، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد وتظاهر الآلاف أمس أمام السفارة الفرنسية في نيامي خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر.

وقالت كولونا في تصريحات لها حيال الوضع في النيجر وتعليقا على الهجوم الذي وصفته ب"العنيف وبالغ الخطورة" والذي استهدف السفارة الفرنسية في نيامي: "أولوية فرنسا الوحيدة هي أمن رعاياها".

واتهم الجنود التابعون للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، فرنسا في بيان اليوم الاثنين، بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وبإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية أمام سفارة فرنسا في نيامي.

إلا أن كولونا نفت تلك المعلومات قائلة إننا "ننفي ذلك بكل حزم ووضوح.. ما رأيناه أمس كانت مظاهرة عنيفة وبالغة الخطورة، وهو شكل من أشكال زعزعة الاستقرار".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان في بيان مشترك: "بخلاف ما أكده بعض المسؤولين العسكريين النيجريين، لم يتم استخدام أي وسيلة فتاكة من جانب قوات الأمن الفرنسية".

وتابع البيان: "تذكِّر فرنسا بأن أمن البعثات والطواقم الدبلوماسية، إضافة إلى المقيمين الأجانب، هي من الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولاسيما اتفاقيات فيينا".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس محمد بازوم محتجزا في مقر إقامته، من قبل أفراد حرسه المقربين منذ صباح الأربعاء الماضي، اعتبرت وزيرة خارجية فرنسا أن عودته "ممكنة" و"ضرورية"، مضيفة "هذا ضروري لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها".

واحتشد بالأمس الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي ورددوا شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها" في النيجر، مؤكدة أن فرنسا سترد فورا وبشدة في حالة تعرض رعاياها في النيجر لهجوم.

وقد أعلنت فرنسا تعليق جميع مساعداتها التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجرعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.