حسن نصر الله عن الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا

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علق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة، والتي طالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر.

وتوجه خلال كلمة، مساء الخميس، بحديثه إلى تل أبيب، قائلًا: «اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا.. أنتم ما عرفتوا أي خطوط حمر تجاوزتم وأي نوع من العدوان مارستم».

وأشار إلى أن «كل جبهات الإسناد دخلت مرحلة جديدة مختلفة عن السابقة»، موضحًا أن المرحلة الجديدة يتوقف تصاعدها على سلوك العدو ورد فعله.

وذكر أن «الهدف من اغتيال القادة عادة المس بالجماعة التي ينتمي إليها القائد وإرادتها وعزمها وتصميمها»، نافيًا أن تضعف سياسة الاغتيالات المقاومة.

وأضاف: «الاحتلال الآن يراهن على اغتيال القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف لتقديم إنجاز، لكن الخط البياني الخاص بحماس تصاعدي والحركة تكبر وتتعاظم رغم اغتيال قادتها».