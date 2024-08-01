حماس: تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة الحركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الخميس، أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة.

ونقلت قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية التابعة لحماس، عن الرشق قوله: "ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل محمد الضيف، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة على خان يونس جنوب غزة قبل نحو أسبوعين.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" اليوم: "بعد التأكد استخباريًا، الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام قضيا على محمد الضيف قائد الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس".