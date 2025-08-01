أعلنت جائزة البوكر عن القائمة الطويلة للجائزة الأدبية المرموقة لعام 2025، والتى تم اختيارها من بين 153 عملا روائيًا كُتب باللغة الإنجليزية ونُشر فى المملكة المتحدة أو أيرلندا خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2025؛ حيث وقع اختيار لجنة التحكيم على 13 رواية تعبّر عن تجارب إنسانية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

يترأس لجنة التحكيم لهذا العام الكاتب الأيرلندى الفائز بجائزة البوكر عام 1993، رودى دويل، ليكون بذلك أول فائز سابق بالجائزة يترأس لجنة التحكيم، وتضم لجنة التحكيم هذا العام أيضًا كلا من الكاتبة النيجيرية، أيوبامى أديبايو، التى وصلت روايتها إلى القائمة الطويلة سابقا؛ والممثلة والمنتجة والناشرة الأمريكية الحائزة على عدة جوائز، سارة جيسيكا باركر؛ والكاتب والمذيع والناقد الأدبى، كريس باور؛ بالإضافة إلى الكاتبة الأمريكية صاحبة المبيعات الأعلى فى قائمة النيويورك تايمز، كيلى ريد، والتى وصلت أيضًا للقائمة الطويلة للجائزة من قبل.

وتضم القائمة الطويلة للجائزة خمسة مؤلفين بريطانيين، لكنها فى الوقت نفسه تعكس نطاقًا واسعًا من التجارب العالمية؛ حيث تأخذ الروايات القارئ إلى إحدى المزارع النائية فى جنوب ماليزيا، وأحد المجمعات السكنية الفاخرة فى المجر، وبلدة ساحلية صغيرة فى اليونان، كما تسلط الضوء على حياة الكوريين فى اليابان ما بعد الاستعمار، وحياة المهاجرين الهنود فى ولاية فيرمونت الثلجية، ونتعرف من خلالها أيضًا على ناجٍ من التعذيب فى كوسوفو يعيش فى نيويورك، وصياد جمبرى فى شمال إنجلترا، وأم تبحث عن طفلها الذى أعطى للتبنى فى فنزويلا، بل وحتى قواقع مهددة بالانقراض فى أوكرانيا المعاصرة كما ورد عبر الموقع الرسمى لجائزة البوكر.

وقد وصفت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة جائزة البوكر، جابى وود، هذه القائمة بأنها تضم «أكبر عدد من الجنسيات المختلفة التى شهدتها القائمة الطويلة لجائزة البوكر منذ عقد من الزمان»؛ إذ تضم مؤلفين من تسع جنسيات مختلفة وأيضًا تسعة مؤلفين يصلون إلى القائمة الطويلة للمرة الأولى، بينهم كاتبان يقدمان روايتهما الأولى، كما تضم القائمة الطويلة ٣ دور نشر مستقلة، نقلا عن مجلة «بابليشرز ويكلى» الأسبوعية المعنية بأخبار الأدب.

وتشمل القائمة الطويلة لعام 2025 الأعمال التالية: «أشكال الحب» للمؤلفة الترينيدادية كلير آدام، و«الجنوب» للكاتب الماليزى تاش أو ، و«العالمية» للمؤلفة البريطانية ناتاشا براون، و«قارب واحد» للكاتب البريطانى جوناثان باكلى، و«مصباح يدوى» للمؤلفة الأمريكية سوزان تشوى و«وحدة سونيا وصنى» للكاتبة الهندية كيران ديساى، و«تجربة أداء» للكاتبة الأمريكية كاتى كيتامورا، و«بقية حياتنا» للكاتب الأمريكى بن ماركوفيتز و«الأرض فى الشتاء» للكاتب البريطانى أندرو ميلر و«الأخير من نوعه» للكاتبة الكندية الأوكرانية ماريا ريڤا، و«اللحم» للكاتب المجرى البريطانى ديفيد سزالاى، و«ناطحة بحر» للكاتب البريطانى بنجامين وود، و«سوء تأويل» للكاتبة الأمريكية من أصل ألبانى ليديا تشوجا.

وقال رودى دويل معلقًا على تنوع الأعمال المشاركة هذا العام: «تضم القائمة الطويلة روايات قصيرة وأخرى طويلة جدًا؛ منها ما يجرب الأشكال السردية ومنها ما يلتزم بالبنية التقليدية. لكنها جميعًا، بطريقة ما، تستكشف الهوية - سواء على المستوى الفردى أو القومى - وكلها، فى رأيى، ممتعة ومتميزة».

كما كشف عن أن جميع الروايات المشاركة تنضح بشخصيات مدهشة، وتحمل مفاجآت سردية، كما تغوص فى الماضى، وتكشف هشاشة الحاضر.

ولأول مرة فى تاريخ الجائزة، سيتم إعلان القائمة القصيرة - التى تضم ستة كتب - فى فعالية عامة فى لندن شهر سبتمبر المقبل، وسيتلقى كل من المؤلفين الستة المدرجين فى القائمة القصيرة مبلغ 2,500 جنيه إسترلينى ونسخة فاخرة مطبوعة من كتابه.

أما إعلان الفائز بالجائزة فسيكون خلال حفل خاص يقام فى 10 نوفمبر 2025، وسيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 50,000 جنيه إسترلينى.