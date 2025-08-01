الصين: مصدومون من عقوبات واشنطن على مسئولين بالسلطة الفلسطينية

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أعربت الحكومة الصينية عن "صدمتها" من قرار العقوبات الأمريكية ضد مسئولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، الجمعة، تطرق متحدث وزارة الخارجية الصينية جوه جياكون إلى قرار العقوبات الأمريكية.

وأعرب جياكون عن "صدمة" الصين من قرار العقوبات، وعن "خيبة أملها" من تجاهل الولايات المتحدة للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام.

وأكد أن "القضية الفلسطينية" هي جوهر مشاكل الشرق الأوسط، وهي مسألة عدالة وإنصاف دوليين، داعيا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، إلى اتخاذ موقف منصف وعادل ومسؤول في هذه "اللحظة التاريخية الحرجة".

وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، وعلى أهمية العمل الجاد للتوصل إلى حل مناسب للقضية الفلسطينية بدلا من اتخاذ خطوات "تقوض السلام".

وأوضح أن الصين تدعم بقوة القضية العادلة المتمثلة في استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسئولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338".

وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونجرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

وردا على ذلك، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في تصريح للأناضول أن قرار الخارجية الأمريكية يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.