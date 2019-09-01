 ملك إسبانيا خوان كارلوس السابق يغادر المستشفى بعد اسبوع من خضوعه لجراحة بالقلب - بوابة الشروق
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ملك إسبانيا خوان كارلوس السابق يغادر المستشفى بعد اسبوع من خضوعه لجراحة بالقلب

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر مستشفى كويرون يوم السبت. (صورة من تصوير لتلفزيون رويترز ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يغادر مستشفى كويرون يوم السبت. (صورة من تصوير لتلفزيون رويترز ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).
مدريد (رويترز)
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:41 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:41 ص

قال المدير الإقليمي لمستشفى كويرون بإسبانيا إن الملك السابق خوان كارلوس (81 عاما) ووالد الملك الحالي فيليبي السادس غادر المستشفى يوم السبت بعد أسبوع من إجراء جراحة له في القلب.

وقال لوسيا الونسو ”جلالة الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى.. حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب بظهر انه طبيعي“.

ومازح الملك خوان كارلوس الذي تخلي عن العرش في عام 2014 الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي مدريد.

وقال ”كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة ...ينبض، أمر غريب“.

وفي مايو أيار أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وتخلى عن باقي مهامه المؤسسية منذ يونيو حزيران.

ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.


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