مسئول أفغاني يحذر من سوء الأوضاع في إقليم باجلان بسبب هجوم طالبان

حذر العضو في مجلس إقليم "باجلان" الأفغاني مبوب الله غفاري اليوم الأحد من سوء الأوضاع في الإقليم بسبب الهجوم الكبير الذي تشنه حركة "طالبان".

وقال غفاري - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه إذا لم تصل التعزيزات من الحكومة المركزية فقد تسقط المدينة في أيدي عناصر الحركة، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة بين الجانبين مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن المواطنين يفرون من منازلهم حيث أنهم يحاولون الهرب من المدينة، موضحا أن حركة "طالبان" احتلت بعض نقاط التفتيش دون مقاومة من قوات الأمن.

يأتي هذا الهجوم بعد مرور يوم واحد على الهجوم الذي شنته حركة "طالبان" على مدينة "قندوز"، وأسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وإصابة 100 آخرين بجروح.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على أعتاب التوصل لاتفاق لإنهاء أطول حرب أمريكية.