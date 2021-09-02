الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل توازي سكان 3 محافظات

قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال التنمية الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يُقام على مساحة زراعية كاملة في منطقة واحدة، موضحًا أن مساحته تصل إلى 2.2 مليون فدان يُزرع منها أكثر من مليون فدان خلال عامين فقط.

ووصف مصيلحي، جهود الدولة في هذا المجال بأنها إنجاز كبير، ويبرهن على أن هذا المشروع عملاق، كما أنه يربط خمس محافظات "الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، مطروح والمنوفية".

وأفاد بأن مشروع الدلتا الجديدة يوفّر فرص عمل توازي عدد مواطني ثلاث محافظات، باعتبار أنه يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين للعمل هناك.

وأشار إلى أن هذا المشروع قريب من المطارات والموانئ، ويبعد عن القاهرة بنحو ساعة ونصف فقط، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على كونه تنمية زراعية فقط لكنّه يشمل أيضًا الأنشطة المرتطبة بالزراعة.

ولفت إلى أن من بين هذه المشروعات، عملية الصناعات الغذائية، ما يعني أنه يتم إنشاء محافظة جديدة متكاملة، منوهًا بأنه لا توجد في الدلتا تبلغ لديها مليون فدان لزراعتها.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد اطلع قبل أيام، من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وتفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.